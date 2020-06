Tunisie: Fête de la musique, Gardons le son par l’IFT

La Fête de la Musique, célébrée à travers le monde le 21 juin de chaque année sera spéciale en ce début de saison. Si l’été marque le retour des festivals et des concerts plein air cette année l’accent sera plutôt mis sur les concerts en ligne.

L’Institut français de Tunisie (IFT) propose aux internautes de célébrer la Fête de la Musique 2020 en ligne. La Fête de la Musique résonne en ligne cette année avec dédicaces et cartes postales, concerts, lectures musicales, webradios, actus et morceaux inédits en partage tout au long de ce dimanche 21 juin indique l’IFT.

Les grandes lignes du programme :

9h à 16h : #GardonsLeSon ! Actus et ressources musicales en partage avec des musiciens, nouveaux labels et centres de musique, concerts…

18h à 20h Cartes postales musicales : De Tunis, Paris, Marseille, Bruxelles et d’ailleurs…des petites dédicaces musicales spéciales envoyées par des musiciens : Sabrine Jenhani (ZÃY), Yacine Boularès, DA GouM ProJeKT, Alune Wade, JAWHAR, Benjemy et Soudeni, Noor Arjoun et Selim Arjoun, Zied Zouari, Dali Chebil, Slim Abida et Halim Yousfi.

20h : Fugue avec la Violoncelliste Sonia Wieder-Atherton : une vidéo inédite issue de sa résidence de création à Djerba. (Re)découvrez son entretien Des/Confinés avec Maya Ksouri et ses actualités et sorties de Suites de Bach.

Deux lectures musicales et créations de l’Institut français de Tunisie en rediffusion avec des artistes français et tunisiens :

16h « Héritage » de et par Miguel Bonnefoy et Pauline Denize

21h :« Les Fleurs du mal » de Baudelaire par François Atlas, Slim Dhib et Radhi Chawaly

-Des programmes Webradios–et mix spéciaux Fête de la Musique

22h-23h : Radyoon et les dernières sorties d’artistes tunisiens

23h-24h : Wra L’Afrika par DEBO : mix musicaux et ambiances urbaines avec le collectif Graff crew de skateboarding.

Programme détaillé de la Fête de la musique 2020 par l’IFT:

Télécharger (PDF, 967KB)

