TOPNET lance sa solution “IRIS GPS”

TOPNET, le leader des Services Internet en Tunisie lance en partenariat avec la Start up tunisienne Be Wireless Solution, fournisseur de solutions des objets connectés (IOT : Internet Of Things) une nouvelle solution de géolocalisation intelligente des véhicules le « IRIS GPS ».

IRIS GPS est constitué d’un boitier connecté , installé dans le véhiucle du client et piloté via une application mobile et une plateforme web dédiée accessible à tout moment permettant la localisation et le contrôle des véhicules à distance en temps réel, tout en optimisant les coûts d’exploitation de celle-ci. Elle s’appuie sur la technologie prouvée de géolocalisation par GPS couvrant l’ensemble du territoire tunisien et la grande majorité des modèles de véhicules en circulation dans le pays.

Cette solution complète et personnalisable destinée pour les clients particuliers et professionnels propose un accès à un tableau de bord simple et intuitif permettant de maitriser l’activité de son véhicule, de faire le suivi de son utilisation avec une traçabilité optimale et un accompagnement permanent.

Iris GPS répond aussi principalement aux besoins de ses clients professionnels, dans tous les secteurs d’activité, permettant aux entreprises de pouvoir repérer à distance et de suivre leurs parcs automobiles afin d’échanger des données de positionnement et d’activité.

IRIS GPS contient un calculateur et un module GSM, offrant un contrôleur des données comme ; la vérification de la qualité de conduite de ses collaborateurs, l’optimisation des coûts d’entretien et de ravitaillement, la délimitation des zones de circulation, le bridage de la vitesse, l’arrêt à distance du véhicule ainsi que le niveau de carburant relié automatiquement avec les cartes de paiements des distributeurs pétroliers.

A travers ce lancement, TOPNET confirme son positionnement d’acteur avant-gardiste et innovant dans le secteur des TIC en Tunisie et ne cesse d’enrichir, sa gamme de produits IOT marquant ainsi une nouvelle étape dans sa stratégie d’innovation et de développement d’objets connectés à forte valeur ajoutée. Pour plus d’informations sur le GPS IRIS rendez-vous sur www.topnet.tn ou www.topnetpro.tn

Avec communiqué