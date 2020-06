Tunisie : Quel avenir pour les startups?, Un webinar avec des invités d’exception

La French Tech Tunis, au cœur de la dynamique de l’écosystème des startups, organise un Webinaire Post Covid-19, mercredi 24 juin 2020 intitulé “Tunisie : Quel avenir pour les startups? Problématiques, Témoignages et Vision”.

Plusieurs thématiques seront abordés au cours de ce webinar comme les financements des startups,le télétravail, deviendra-t-il the New Normal, quelles innovations pour passer le cap et quelles formations, quels parcours à l’ère de l’accélération digitale.

Animé par Neila Benzina, Présidente de La French Tech Tunis avec les interventions de :

• Mohamed Fadhel Kraiem – محمد الفاضل كريّم : Ministre des Technologies et de la Transformation Digitale

• Olivier Poivre d’Arvor : SEM l’Ambassadeur de France en Tunisie

• Khaled Ben Jilani : Executive Partner Tuninvest-Africinvest Group

• Badreddine Ouali : CEO Vermeg

• Ameni Mansouri : CEO Dabchy.com

• Amina Bouzguenda Zeghal : DG Dauphine Tunis

• Kais Sallemi : CEO Discovery Informatique

• Ghazi Cheikhrouhou : General Manager Agence Synergy

Pour assister à ce webinar, il faut s’inscrire via le lien French Tech Tunis webinar registration