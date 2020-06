Anniversaire de la création de l’armée nationale: Célébrations aux musées tunisiens

Le 64ème anniversaire de la création de l’armée nationale tunisienne est célébré le 24 juin de cette année, à cet effet plusieurs musées de Tunisie s’associent pour fêter cet événement en organisant une série d’activités culturelles et ludiques.

Le Musée archéologique de Kerkouane (Nabeul) organisera de nombreuses activités éducatives en reconnaissance aux anciens pour leurs sacrifices consentis à l’édification de cette Armée, qui constitue l’expression concrète de l’indépendance de la jeune Tunisie. La journée sera placée sous le thème “Hannibal le Général qui a fait trembler Rome”.

Par ailleurs, le département éducatif et d’animation pédagogique du Musée national du Bardo organise le 24 juin une journée pour les enfants ayant pour thème “Sur les pas d’Hannibal” , une journée qui vise à faire connaitre de plus près auprès des enfants l’histoire de leur pays et de leurs ancêtres. A cette occasion, la programmation prévoit une série d’ateliers ; menecraft, scratch, l’atelier 3D, la photographie et l’atelier du petit conteur.

A noter que plusieurs musées de Tunisie à l’instar du musée d’Ennfidha et le musée de Sousse, célèbrent aussi l’anniversaire de la création de l’armée nationale tunisienne à travers des manifestations organisées par le ministère des affaires culturelles, l’Institut national du patrimoine (INP) et l’agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) et dont vous pouvez consulter les détails sur la page facebook de l’Institut national du patrimoine .

