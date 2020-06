Hajj 2020, le pèlerinage de l’an 1441 de l’hégire maintenu sous conditions

Le Hajj 2020, le grand pèlerinage annuel à la Mecque aura bien lieu cette année malgré la crise du coronavirus. L’organisation du grand pèlerinage est maintenue mais seuls les musulmans présents dans le royaume de l’Arabie Saoudite pourront l’effectuer.

L’Arabie saoudite a décidé de maintenir le pèlerinage cette année (1441 de l’hégire), mais avec ” un nombre très limité ” de fidèles des différentes nationalités se trouvant à l’intérieur du Royaume uniquement, a annoncé l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite à Tunis, Mohamed Ben Mahmoud El Ali.

L’Arabie saoudite va autoriser un millier de personnes vivant sur son territoire à effectuer le grand pèlerinage à La Mecque, a annoncé le ministre du hajj après avoir décidé de limiter drastiquement le nombre de fidèles en raison de la Covid-19, précise l’AFP.

L’objectif est de permettre d’accomplir ces rituels, tout en assurant la sécurité sanitaire et la distanciation sociale pour protéger les pèlerins contre la pandémie Covid-19. Selon le dernier bilan, plus 161 mille personnes ont été infectées par le Coronavirus en Arabie Saoudite, dont 105 mille guérisons et 1 307 décès.

