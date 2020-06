Le film “The Great Green Wall” projeté en avant première en plein air à la Marsa (trailer)

L’équipe du festival environnemental tunisien, Envirofest, invite les cinéphiles à regarder le film documentaire “The Great Green Wall” de Jared P. Scott qui sera projeté en avant-première Arabe et Africaine vendredi 26 Juin à 20h30 en plein air à Marsa plage.

Tout au long de ce film, la chanteuse malienne Inna Modja se donne pour mission de rassembler les meilleurs musiciens d’Afrique afin d’enregistrer un album unique qui capture l’esprit de la «ceinture verte» naissante de 8 000 km qui s’étend du Sénégal à Djibouti.

Ce film est l’histoire de la résilience de notre temps, un projet d’action sociale massif et un symbole d’espoir du rêve Africain. Entre odyssée musicale et road-trip culturel, ce film explore les thèmes de la désertification et de la justice climatique à travers des échanges et des témoignages.

Trailer du film “The Great Green Wall”

Le film Great Green Wall de Jared P. Scott sera projeté VOSTFR avec le soutien de la British Embassy à Tunis. Pour en savoir plus sur ce projet, consultez le site https://www.greatgreenwall.org/.

A noter que ce film sera suivi d’une deuxième projection, celle du documentaire “2040 – Des solutions pour sauver la planète”à 22h15 en plein air à Marsa plage.

2040 est un film documentaire australien réalisé par Damon Gameau, sorti en 2019 qui s’intéresse aux conséquences du changement climatique dans les 20 prochaines années et aux solutions qui existent aujourd’hui pour les contrer.

I.D.