Maison de la Tunisie: Conditions d’admission pour l’année universitaire 2020/2021

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la de recherche scientifique annonce que l’appel à candidature pour l’hébergement à la fondation de la maison de Tunisie à la cité internationale de Paris est ouvert pour l’année universitaire 2020-2021.

Compte tenu de la politique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui encourage essentiellement le mérite et l’excellence académique des étudiants tunisiens, et conformément d’une part aux différentes résolutions du conseil d’administration de la fondation et d’autre part aux règles communes d’admission en vigueur pour toutes les maisons à la Cité Internationale Universitaire de Paris, un règlement de l’admission pour l’année universitaire 2020-2021 a été fixé.

Règlement de l’admission pour l’année universitaire 2020/2021 à la Maison de la Tunisie :

Télécharger (PDF, 279KB)

Lest étudiants tunisiens sont informés que la date limite de de dépôt des dossiers de candidature est fixée pour le 17 juillet 2020. Pour plus d’informations, consultez le site www.maisondelatunisie.org

