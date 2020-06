OPPO 3 fois sur le podium lors des challenges de la conférence mondiale dédiée à l’IA, CVPR 2020

OPPO, marque leader sur le marché mondial des appareils connectés, a récemment participé à la conférence virtuelle “Computer Vision and Pattern Recognition”, CVPR 2020. OPPO a démontré quelles étaient ses forces technologiques et ses découvertes innovantes, en particulier dans le domaine de l’IA.

La marque a également dévoilé son nouveau département dédié à la recherche de la Perception et de l’Interaction Intelligente afin d’explorer des technologies d’IA de pointe dans son institut de recherche. Le succès rencontré par OPPO a été souligné par son classement dans trois concours différents, puisqu’il a obtenu par deux fois la première place ainsi que la troisième lors des Challenges CVPR 2020.

La CVPR est le premier évènement annuel organisé par l’IEEE (l’Institut des Ingénieurs Electriciens et Electroniciens) dédié à la vision par ordinateur. Cet évènement couvre chaque aspect de cette technologie en passant par la reconnaissance des formes, au machine learning jusqu’à l’IA. Il offre une expérience exceptionnelle aux étudiants, aux universitaires et aux chercheurs de ce secteur.

Parmi les technologies gagnantes, on retrouve :

– la super-résolution à perception extrême, qui permet de rendre une photo floue 16 fois plus précise de manière naturelle ;

– la localisation visuelle, qui peut vous dire où la photo a été prise rien qu’en analysant l’image ;

– la reconnaissance du comportement humain dans les vidéos.

« Nous sommes très heureux des résultats obtenus dans les différents challenges à l’occasion de la CVPR de cette année. Nous avons d’ailleurs profité de l’opportunité incroyable qui nous a été présentée pour dévoiler trois de nos principales orientations de recherche : la perception de l’environnement, l’informatique centré sur l’homme et la génération d’images et de vidéos. Il s’agit de la première démonstration publique de nos résultats de R&D depuis la création du “OPPO Research Institute” sur la perception et l’interaction intelligente, qui reflète également pleinement la force d’OPPO en matière d’IA.

Nous savons tous que l’invention de la souris et de l’interface graphique a contribué au succès de l’ordinateur portable et que l’écran tactile mérite d’avoir plus de reconnaissance car il est à l’origine du succès des smartphones. Chaque fois que le mode d’interaction homme-machine et la technologie de perception intelligente évoluent, nous observons une évolution disruptive de la technologie. Chez OPPO, nous nous sommes engagés à rendre les appareils intelligents encore plus performants, afin qu’ils comprennent mieux les utilisateurs et leurs besoins. », déclare Eric Guo, Chief Scientist, Intelligent Perception chez OPPO.

Le challenge « super-résolution à perception extrême »

Pour ce challenge, l’équipe de recherche OPPO devait résoudre le problème de la super résolution perceptive extrême pour une seule image, avec un facteur d’agrandissement x16. L’objectif était d’obtenir un modèle capable de produire des résultats en haute résolution, avec une qualité de perception exceptionnelle qui reflète au mieux une image naturelle.

L’équipe a développé et démontré l’efficacité de son propre réseau neuronal appelé RFB-ERSGAN, dépassant ainsi les 280 autres participants grâce à son analyse plus intelligente, à ses calculs plus efficaces et à ses méthodes plus diversifiées, et remportant finalement la première place parmi des équipes issues de Facebook, de Baidu, de Microsoft, d’Amazon et de l’Académie chinoise des Sciences.

Le réseau neuronal RFM-ERSGAN d’OPPO produit des textures plus naturelles, comme par exemple celle du pelage d’un chat, de la structure d’un bâtiment ou de la texture de la nature.

À terme, cette technologie pourra être utilisée dans plusieurs situations. Par exemple, elle peut aider les utilisateurs à changer les photos basse définition prises par leur smartphone en photos haute résolution aux détails riches et précis. D’autres applications peuvent intervenir sur la restauration de photos anciennes ou abîmées, ou d’anciennes vidéos, l’affinage d’images médicales ou l’analyse détaillée d’images satellites et spatiales.

Challenge de la géolocalisation visuelle pour les appareils portables

OPPO développe les applications avec de l’IA pour analyser des images dans de multiples dimensions. En obtenant la première place pour la localisation visuelle extérieure (Aachen Day-Night) et la troisième place pour la localisation visuelle intérieure (InLoc), OPPO a créé un pipeline de géolocalisation visuelle monoculaire qui exploite les indices à la fois sémantiques et un apprentissage profond pour trouver l’emplacement précis de chaque image.

Parmi les potentielles futures utilisations de la localisation visuelle figurent la réalité augmentée, la robotique autonome ou la navigation précise. Par exemple, lorsque l’assistant IA est équipé d’un appareil photo, il peut tirer parti de la technologie de localisation visuelle pour analyser les photos prises, obtenir un positionnement précis et ainsi se déplacer au bon endroit.

La détection d’activités dans les vidéos prolongées

En remportant la troisième place dans la catégorie « Détection d’activités dans les vidéos prolongées », OPPO développe la conception d’algorithmes de détection automatique d’activités. La marque a construit des solutions pour identifier et ré-organiser efficacement les individus de chaque image et ainsi reconnaître des dizaines d’activités humaines dans des vidéos dynamiques complexes. Cette technologie jouera un rôle important dans les domaines de l’interaction homme-machine et de l’analyse des vidéos de sport à l’avenir. Par exemple, le futur smartphone sera capable d’identifier automatiquement les sujets en mouvement et d’ajuster la mise au point de la caméra en conséquence.

OPPO développe des algorithmes pour identifier et ré-organiser le comportement humain dans des vidéos complexes et dynamiques

Le nouveau département de la perception et de l’interaction intelligente

En plus de sa performance dans les challenges de la CVPR 2020, OPPO Research Institute a annoncé la création d’un nouveau département de perception et d’interaction intelligente en début d’année, marquant ainsi la poursuite d’OPPO dans l’exploration des technologies de pointe en matière d’IA.

Son objectif est de promouvoir la recherche et le développement dans les deux domaines fondamentaux de la perception et de l’interaction intelligente. Le département rassemble les talents de nombreuses entreprises technologiques et instituts de recherche de pointe pour soutenir leurs efforts permanents. Il a également invité Eric Guo, grand expert en IA – et ayant animé un atelier sur la détection des drones et le pistage de matériaux lors de la CVPR – à devenir Chief Intelligent Perception Scientist. Eric Guo a travaillé pour Microsoft en tant que chercheur et a mené de nombreuses recherches de pointe dans le secteur au fil des années. Ses modèles de vision par ordinateur sont largement utilisés dans de nombreuses solutions industrielles telles que la recherche d’images, le graphique de connaissances, le “smart cloud” et la mobilité intelligente.

OPPO a mis en place une équipe pour explorer le secteur de l’IA depuis 2015, et tout particulièrement dans les domaines de la phonétique, de la sémantique et de la computer vision. Depuis mars 2020, OPPO a déposé plus de 1 900 demandes de brevet dans le domaine de l’IA dans le monde. Cette équipe dédiée accompagnera OPPO à l’ère de la 5G et même de la 6G en développant de nouveaux appareils, et fournira une base technique solide pour l’ère de la connectivité intelligente à venir.

A ce jour, OPPO a créé une équipe de recherche composée de plus de 10 000 personnes, six instituts de recherche et quatre centres R&D dans le monde. Par ailleurs, le fondateur et Directeur Général d’OPPO Tony Chen a déclaré que l’entreprise investira 50 milliards de Yuan (soit 7 milliards de dollars) en R&D au cours des trois prochaines années, afin de développer des technologies fondamentales dans le hardware, les logiciels et le système, mais aussi dans la 5G, l’IA, l’AR, les big data et autres technologies d’avant-garde. OPPO s’engage à explorer en permanence l’univers des technologies de pointe afin d’offrir aux utilisateurs la prochaine génération de méthodes innovantes d’interaction et d’expériences de services.

À propos d’OPPO mobile

OPPO est une marque leader sur le marché mondial des appareils connectés. Depuis le lancement de son premier téléphone portable – Smiley Face – en 2008, OPPO s’efforce sans relâche de combiner le meilleur du design et de l’innovation technologique. Aujourd’hui, OPPO propose une large gamme d’appareils connectés dont les séries Find et Reno sont le fer de lance. Au-delà des produits, OPPO fournit à ses utilisateurs le système d’exploitation ColorOS et des services internet comme OPPO Cloud et OPPO+.

OPPO est présent dans plus de 40 pays et régions, avec 6 instituts de recherche et 4 centres de R&D dans le monde entier, ainsi qu’un centre de design international à Londres. Plus de 40 000 employés d’OPPO ont à cœur de proposer aux utilisateurs du monde entier une expérience exceptionnelle qui améliore leur vie quotidienne.

OPPO Mobile