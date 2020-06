African Tech & digital Days: 1ère édition les 29 et 30 juin 2020

La première édition de l’évènement African Tech & Digital Days se déroule les 29 et 30 juin 2020 sous le thème “Le marketing digital après Covid : e-learning, entrepreneuriat et rôle des femmes” avec la participation de professionnels de renommée en provenance de plusieurs pays africains.

L’événement réunira sur deux jours, des professionnels des TICs, des chercheurs, des universitaires et des créateurs d’expériences innovantes œuvrant au sein d’institutions financières, d’écoles de formation universitaire et d’agences de développement web.

Une vingtaine d’intervenants de différents pays africains partageront leurs expériences et points de vue pour aider le plus grand nombre à mieux comprendre les enjeux du numérique et se saisir de ses opportunités afin de monter dans le train de la transformation digitale.

Parmi les participants à l’événement African Tech & digital Days 2020, on trouve Moussoukoro Diop de l’International Finance Corporation, Cyriac GBOGOU d’Ovillage, Abdellatif Najjar de Prodexo ou encore Nabu Fall, CEO VIZEO & Co founder Impact Hub Abidjan sans oublier l’invité d’honneur Moez Chackchouck, Sous-Directeur général de l’UNESCO pour la Communication et l’information.

L’évènement s’adresse aux start-ups, investisseurs, étudiants et académiciens désirant créer un impact positif en Afrique via l’innovation et les TIC. Il sera transmis en streaming vidéo et audio via la plateforme Evey, la plateforme permettant la combinaison des fonctionnalités en virtuel (chat, vote) et assure aussi la billetterie en ligne avec un suivi en temps réel.

Programme de l’African Tech & Digital Days : https://beta.evey.live/event/21?fbclid=IwAR2K66WQ_yt3uJF1wyGINbhyQVpdVR6OKQHEbRgoFhPv2iY7lLzIN4kYYl4

L’African Tech & Digital Days est organisé par l’Agence Firework Consultancy, présidée par Bahia Nar en partenariat avec Evey, plateforme de gestion d’événements professionnels et d’engagement d’audiences en temps réel et Prodexo, agence Web et B.P.O créé depuis 2010, et spécialisé dans le développement web, E-commerce, SEO/SEM ainsi que l’externalisation et l’outsourcing de projet IT et B.P.O

Pour participer à cette première édition gratuite des African Tech & Digital Days qui est ouverte à tout le monde : il suffit de s’inscrire ici : https://beta.evey.live/event/21

African Tech & Digital Days sera aussi l’occasion cette année de célébrer le Social Media Day à partir de la Tunisie.Pour plus d’information, veuillez visiter la page FB, et les comptes Twitter et LinkendIn de l’African Tech et Digital Days.

