Clean Up Day: Participez à la grande opération de Nettoyage de la Tunisie, dimanche 28 juin 2020

Les associations Tounes Clean Up et Soli & Green organisent ce dimanche 28 juin 2020 une grande opération de Nettoyage “Clean Up Day” qui cible plusieurs villes de Tunisie. Ce dimanche marque aussi la reprise des activités des deux associations environnementales tunisiennes qui oeuvrent pour une Tunisie plus propre.

“Clean Up Day” consiste en un grand nettoyage des plages tunisiennes mais aussi des rues de plusieurs villes du nord au sud ainsi qu’une valorisation des déchets à travers le tri. Les partenaires de l’action Tunisie Recyclage et Soli & Green s’engagent à récupérer chaque déchet recyclé.

Les bénévoles mais aussi les associations qui désirent mettre la main à la pâte et participer à cette grande opération de Nettoyage peuvent toujours s’inscrire via ce lien http://www.tounescleanup.com

Les associations tunisiennes organisatrices de l’initiative, qui ambitionnent de le transformer en un événement régulier et mensuel, mettent à la disposition des futurs participants la liste des coordinateurs de chaque Zone en Tunisie pour la journée du “Clean up Day” du dimanche 28 juin:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-zdkkSin5ax0KkleB84ucxG-pNEv8qtWMUEhUKqQJVI/edit

Pour plus de détails, consultez les pages facebook de l’association Tounes Clean-Up .

S.B.