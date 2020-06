Mourad Boudjellal veut racheter l’OM avec des fonds provenant d’un milliardaire Fanco-tunisien?

Les périodiques français relayent depuis un moment une information selon laquelle le club de l’Olympique de Marseille aka l’OM est sur le point d’être racheté avec des fonds provenant d’un milliardaire franco-tunisien.

Mourad Boudjellal ,homme d’affaire français d’origine algérienne et ancien président du club de rugby du RC Toulon, a confirmé sur les ondes de la radio RMC dans la matinée du vendredi 26 juin 2020 qu’il porte un projet de rachat de l’Olympique de Marseille.

Ce projet est financé par des fonds du Moyen-Orient de sociétés privées et étatiques (générés par le pétrole, l’eau et l’énergie) et emmené par un homme d’affaires franco-tunisien qui est très important et de premier plan.

« Je ne peux pas donner son nom pour l’instant car une banque privée a été mandatée pour faire une offre de rachat à M. McCourt (le propriétaire de l’OM), a précisé l’ex-président du club de rugby du RCT. Tout est à vendre, lit-on dans le journal l’équipe.

C’est le nom de l’homme d’affaires Mohamed Ayachi Ajroudi, le milliardaire tunisien qui réside justement à Djeddah en Arabie saoudite qui est avancé. Le propriétaire de la chaine privée Al Janoubiya serait le porteur du projet de rachat de l’OM, relayé par Mourad Boudjellal…mais rien n’est encore confirmé.

Tekiano