Réseaux sociaux : Des pirates annoncent un faux concours à la STEG

La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) a fait savoir que des pirates sur les réseaux sociaux “Facebook” et instagram ont usurpé son identité et annoncé l’organisation d’un faux concours dans différentes spécialités.

Les pirates demandent dans le cadre de cette campagne de phishing aux utilisateurs de ces réseaux de remplir un formulaire pour participer dans le faux concours, précise la STEG dans un communiqué.

En cliquant sur le lien du formulaire, l’utilisateur est redirigé vers le site web pirate qui collecte les données personnelles des victimes.

La STEG a rappelé par ailleurs, qu’elle dispose d’une seule page officielle sur facebook marquée par un badge de vérification bleu et d’un site web : www.steg.com.tn.

Et d’ajouter que concours.steg.com.tn est le seul lien d’enregistrement dans les concours de la STEG.