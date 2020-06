Tunisie – Météo : Températures en hausse

Le temps sera marqué, vendredi, par le positionnement de cellules orageuse vendredi après-midi, sur les hauteurs Ouest du pays, lesquelles seront accompagnées de pluies isolées.

D’après l’Institut National de la Météorologie, le vent soufflera fort près des côtes et les vitesses atteindront les 50 km/h. La mer sera agitée à très agitée.

Les températures seront en hausse, et les maximales se situeront entre 33 et 37 degrés près des côtes et entre 38 et 42 degrés sur le centre et atteindront les 45 degrés sur le sud, alors que le sirocco va souffler.