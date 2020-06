Décès du grand réalisateur Tunisien Slaheddine Essid

Le grand réalisateur Tunisien Slaheddine Essid est décédé lundi 29 juin 2020 après un long combat contre la maladie, à l’âge 72 ans.

Slaheddine Essid a offert aux tunisiens les plus beaux feuilletons de la télévision tunisienne durant les années 90, 2000 et 2010, comme “Choufli hall”, “Nsibti Laaziza”, “Liyam Kif Errih”, “El Khottab Al Bab”, “Gamret Sidi Mahrous” et bien d’autres.

Aimé par tous, il était connu aussi bien par ses qualités artistiques qu’humaines. RIP Slaheddine Essid.