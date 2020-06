Manifestation “Cinéma fi 7oumetna 2020” : De Grands Ecrans avec des Petites Mains

La Fédération Tunisienne des Ciné-clubs, FTCC organise en partenariat avec Tfanen, Tunisie créative l’édition 2020 de son projet “Cinéma fi 7oumetna” (le cinéma dans nos quartiers) sous le slogan “Grands Ecrans avec des Petites Mains”. Cinéma fi 7oumetna 2020 aura lieu à partir du 03 juillet jusqu’au 30 août 2020 dans 12 différentes régions du nord au sud de la Tunisie.

Parmi les nouveautés de cette édition, l’atelier des « Petites Mains Créatrices » qui sera une occasion aux écoliers de six régions pour découvrir les différentes techniques Stop Motion et transformer leurs idées en véritables produits visuels qui seront projetés et discutés lors de la dernière phase du projet dans des espaces ouverts avec la participation de leurs familles, amis et voisins.

Le Stop Motion, aussi appelé animation image par image ou animation en volume, est une technique d’animation qui permet de créer un mouvement à partir d’objets immobiles. Elle consiste à déplacer légèrement les objets entre chaque photo. Le matériel nécessaire pour réaliser une telle animation: un appareil photo, une webcam ou une caméra. Il existe également des applications pour Smartphone qui facilitent la réalisation de stop motion.

Les six ateliers pour enfants seront animés et encadrés par des spécialistes et des jeunes formés lors d’une session de formation de formateurs autour de la technique stop motion et ses différentes possibilités qui s’est déroulée du 15 au 20 juin 2020.

Dans la vidéo qui suit retour sur le dernier jour de la formation des formateurs de Cinéma Fi 7oumetna:

Ces formateurs, 12 jeunes âgés entre 20 et 30 ans, travailleront par équipe de 2 dans chacune des régions tunisiennes et organiseront par la suite les ateliers pour enfants. Pour suivre leurs évolutions durant toute la période de formation, vous pouvez consulter la page Facebook السينما في حومتنا – Cinéma fi 7oumetna.

Ce projet est la continuation de l’initiative du cinéma dans notre quartier qui a été lancée par la FTCC en 2015 sous le slogan “Tafi talvza jib korsik w ija” (Éteins la TV, ramène ta chaise et viens!) qui s’est développée et transformée d’une simple expérience spontanée en un festival qui parcourt les 24 régions de Tunisie après l’adoption du projet Tfenen, Tunisie Creative et son financement du projet depuis 2018.

Cette année Le projet “Cinéma fi 7oumetna 2020” s’articule autour de 3 grands axes:

– Atelier de formation des formateurs

– Atelier de formation des écoliers « Petites mains créatrices »

– Projections des films

Il sera clôturé par les projections plein air qui auront lieu dans les quartiers dans 12 régions de Tunisie. Cette phase sera une occasion pour la projection des travaux réalisés par des élèves tunisiens dans les ateliers des mains créatrices avec la programmation des autres films de différents genres qui seront suivis par des débats en plein air.

Nous reviendrons prochainement vers vous avec plus de détails sur le programme du projet “Cinéma fi 7oumetna 2020”.

Tekiano