Dermo Relax: une nouvelle marque cosmétique 100% tunisienne

Exclusivement fabriqués en Tunisie avec des formules uniques, Dermo Relax propose des produits de haute qualité qui ont été développés en respectant une charte de qualité stricte (Testés dermatologiquement sans paraben, sans phénoxyéthanol, sans triclosan, sans nonoxynol, sans phtalate) Ils sont destinés au public et utilisés également à usage professionnel.

Dermo Relax, la marque Made in Tunisia informe qu’une nouvelle ligne complète de soins visage et corps vient de voir le jour. Pour répondre à tous les besoins des consommateurs, la gamme visage se compose d’un large éventail de produits : démaquillants, hydratants, apaisants, matifiants et anti-âge.

La gamme corps propose quant à elle des produits hydratants, de gommages, etc. Une gamme homme vient compléter cette dernière avec des prix compétitifs.

La gamme solaire s’adapte avec chaque type de peaux : protection solaire des peaux sensibles, écran solaire pour les enfants ou bébés, protection solaire spécifique des peaux grasses à acnéiques, des peaux sèches ou des peaux hyper pigmentées.

Tous les produits incluent un système de filtres UVA et UVB hautement efficaces et stables ainsi qu’une protection des cellules cutanées.

La gamme solaire bénéficie de textures faciles à appliquer, non grasses, qui pénètrent rapidement sans laisser de trace blanche, ni de sensation collante et qui ne piquent pas les yeux.

Vous pouvez commander en ligne sur la page fb Dermo & Relax , et très bientôt les produits seront commercialisés dans les parfumeries et les grandes surfaces tunisiennes.

Tekiano avec communiqué