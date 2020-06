Les Blackpink,nouvelles stars du K-pop battent un record avec 82,4 M de vues en 24H

Un nouveau record de visionnage vient d’être battu sur Youtube avec le clip du groupe de K-Pop Blackpink. En une journée le girl band a détrôné son prédécesseur le Boys Band coréen BTS avec le clip “How You Like That” qui a été visionné sur YouTube plus de 82,4 millions de fois en seulement 24H.

Le groupe de K-Pop féminin coréen BlackPink composé de Jennie, Lisa, Rosé et Jisoo, a édité ce titre pop, chanté en coréen et en anglais qui semble bien plaire à la jeune génération fan de K-Pop à travers le monde.

Publié sur Youtube vendredi 26 juin 2020, En 24 heures, la chanson a été vue 82,4 millions de fois. actuellement le clip “How You like That” du groupe BLACKPINK cumule plus de 161 millions de vues.

How You Like That est également la vidéo la plus rapide de l’histoire de YouTube à atteindre 100 millions de vues : il lui aura fallu un peu plus de 30 heures pour franchir ce palier. Découvrez là :

A noter que derrière ce girl band coréen il y’a YG Entertainment, l’agence qui en 2010 a signé avec un certain Psy, dont le titre et la chorégraphie de “Gangnam Style” a connu un succès planétaire.

I.D.