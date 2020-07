Le Film palestinien “It Must be Heaven” d’Elia Suleiman projeté en Tunisie (B.A. & Synopsis)

Le nouveau film “It Must Be Heaven” du réalisateur palestinien Elia Suleiman avec Elia Suleiman, Gael García Bernal et Tarik Kopty sera projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du mercredi 01 juillet 2020.

La comédie palestinienne “It Must be Heaven” d’une durée de 1H42, présentée comme une poésie burlesque d’un homme qui se sent seul, brosse le portrait d’un personnage muet coiffé d’un chapeau aux yeux écarquillés, dans la lignée de Jacques Tati, Charlie Chaplin et Buster Keaton, qui évolue avec grâce dans ce conte existentiel, entre légèreté et gravité, humour absurde et mélancolie souligne Le Journal du Dimanche.

Né à Nazareth le 28 juillet 1960, Elia Suleiman vit une dizaine d’années à New-York où il réalise ses deux premiers courts métrages : Introduction à la fin d’un argument et Hommage par assassinat, qui lui valent plusieurs récompenses.

En 1994, il s’installe à Jérusalem. Son premier long-métrage “Chronique d’une disparition” reçoit le prix du Meilleur Premier Film au Festival de Venise de 1996. En 2002, son 2ème film “Intervention Divine” remporte le Prix du Jury au Festival de Cannes et le prix du Meilleur Film Etranger aux European Awards à Rome.

Le film “It Must be Heaven” a obtenu la mention spéciale du jury au Festival de Cannes 2019. Il a aussi été désignée meilleure coproduction internationale: Prix Lumière de la presse internationale 2020.

B.A. film “It Must be Heaven” :

Synopsis du film d’Elia Suleiman “It Must be Heaven”: ES fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, avant de réaliser que son pays d’origine le suit toujours comme une ombre. La promesse d’une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie.

Un conte burlesque explorant l’identité, la nationalité et l’appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on se sentir ” chez soi ” ?

Le film “It Must Be Heaven” est projeté Au CinéMadart et au cinéma Amilcar El Manar à partir du 01 Juillet. Horaires CinéMadart :

Mercredi 01/07: 19H

Jeudi 02/07: 19H

Vendredi 03/07: 21H30

Samedi 04/07: 19H et 21H30

Dimanche 05/07: 19H et 21H30

Lundi 06/07: 19H

Horaires cinéma Amilcar :

Mercredi 01/07: 21H

Jeudi 02/07: 21H

Vendredi 03/07: 21H

Samedi 04/07: 18H30

Dimanche 05/07: 18H30

Toutes les séances sont en VO Sous-titrée en français.

S.B.