Forum mondial de la Mer 2020: 3ème édition le 15 juillet à Bizerte

La troisième édition du Forum Mondial de la Mer – Bizerte , se tient en visioconférence, mercredi 15 juillet 2020 , et sera présidée par Pascal Lamy , Président du comité de conseil de la Mission “Santé des océans, des mers et des eaux côtières et intérieures “.

Pour la première fois, le forum de la Mer 2020 qui a pour slogan “Et la mer, dans le monde d’après?” se déroulera en mode virtuel en 3D, via une plateforme fonctionnelle dans un environnement immersif. Ne ratez pas l’occasion de découvrir de lieu inédit de conférence et de salles d’exposition.

La 3ème édition verra la participation d’Olivier Poivre d’Arvor , Président du Musée national de la Marine et Ambassadeur de France en Tunisie, Rym Benzina Présidente de La Saison Bleue, Mehdi Belhaj Commissaire générale du Forum Mondial de la Mer Bizerte ainsi que plusieurs autres invités dont Susanne Gardner , Directrice de la division des écosystèmes , au programme de l’ONU pour l’environnement.

Largement dépendante des ressources offertes par ses 1400 kilomètres de littoral (tourisme, pêche et aquaculture, commerce et transport maritime…), la Tunisie s’affirme pour la troisième année, à travers La Saison Bleue, une association militant pour un littoral durable, une nouvelle gouvernance de la mer et comme le centre d’une ambition environnementale dont la conscience reste encore faible sur le continent africain.

Les deux premières éditions de ce Forum, tenues respectivement en octobre 2018 et septembre 2019, avaient réuni près de trois mille participants autour de grandes thématiques de l’économie bleue à l’échelle euro-méditerranéenne.

De nombreux thèmes seront traités lors de ce Forum comme : « Repenser et bleuir le capitalisme », « Quelle gouvernance pour la biodiversité ?», « Entreprendre en mer » … Le programme détaillé est mis en ligne sur le site.

Afin d’assurer une organisation optimale et participer à la visioconférence, il faut s’inscrire au plus vite, sur le lien suivant : http://forumdelamerbizerte.com/inscription/

