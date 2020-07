Réouverture de l’hôtel THE PEARL à Sousse

The Pearl Resort & Spa rouvre ses portes le 02 juillet 2020 après une fermeture forcée.

Fort de la certification Cristal posi- check Covid-19, et du protocole ready & safe de l’office national du tourisme l’attestent, the Pearl compte bien offrir à ses clients toutes les conditions de sécurité sanitaire pour les protéger des risques d’atteinte par le COVID+.

« Nous avons profité́ de cette phase de fermeture inédite pour revoir nos standards, le but est d’offrir à nos client toutes les garanties d’un séjour qui allie confort et bien être à la sécurité … » assure Aymen Farjallah, directeur général de l’hôtel.

Des équipes dédiées veilleront à la sécurité́ des clients et répondront à toutes leurs demandes.

Le Pearl Resort sis à Sousse …

Avec ses 222 chambres, cinq bars et restaurants, 3 piscines extérieures ainsi que la plus grande piscine intérieure chauffée de la région abritée dans le Jumana Spa by Sothysx un centre de fitness qui couvre un espace de 2500 m2, the Pearl offre le cadre idéal pour des vacances tout confort et bien être après le stress du confinement et promet paix et sérénité.

Les atouts de « The Pearl » ne s’arrêtent pas là, hôtel de style Urban Resort, il compte 1500 mètres carrés d’espace de réunions et d’événements intérieur et extérieur.

Avec communiqué