Le temps sera peu nuageux, jeudi, sur les différentes régions du pays, a fait savoir l’Institut National de Météorologie.

Le vent soufflera fort près des côtes nord, atteignant les 50 km/h. La mer sera agitée à très agitée au nord et moins agitée sur les côtes Est.

Les températures seront élevées. Les maximales se situeront entre 32 et 37 degrés sur les régions côtières, entre 38 et 44 degrés à l’intérieur du pays, et atteindront les 46 degrés à Tozeur.