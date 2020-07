Le producteur Tunisien Tarak Ben Ammar nouveau membre du comité exécutif de l’Academy des Oscars

Le producteur et homme d’affaires Tunisien Tarak Ben Ammar fait officiellement partie des membres de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences dans la catégorie “Executive” annonce l’institution de cinéma américaine ” The International Academy of Motion Picture Arts and Sciences” sur son site officiel.

Cette adhésion, propulsée par deux acteurs majeurs du cinémas mondial; les anciens patrons de MGM et de Warner Bros, permettra à Tarak Ben Ammar de voter aux prochains Academy Awards. Il est désormais la seule personnalité arabe dans cette catégorie et qui a droit de vote aux prochaines cérémonies des Oscars organisées annuellement à Los Angeles.

Tarak Ben Ammar, qui a fondé la société Quinta Communications a permis d’effectuer des tournages en Tunisie de plus de 50 long-métrages dont plusieurs films à succès comme “Star Wars”, “Hannibal Lectar”, “Les Aventuriers de l’arche perdue “… ainsi que ses propres films à l’instar de “Traviata”, “Deux Heures moins le quart avant Jésus-Christ” ou “Pirates” de Roman Polanski.

Tekiano