Tunisie – Météo : Températures en hausse avec un vent de sirocco

Températures en hausse avec un vent de sirocco , ce vendredi, annonce l’Institut National de la Météorologie.

Les maximales oscilleront entre 36 et 40°c dans le nord et les régions côtières et entre 40 et 44°c dans le reste des régions. Les températures atteindront 46°c localement dans le sud du pays.

Ciel partiellement voilé à partir de l’après-midi dans la plupart des régions.

Vents forts près des côtes nord. Leur vitesse atteindra 60 km/h, ce qui requiert de faire preuve de vigilance et de prudence.

Mer agitée à très agitée dans le nord, avec des vagues dans le reste des côtes.