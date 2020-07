Tunisie – météo : Températures en baisse et mer agitée

Les Températures sont en baisse samedi 4 juillet 2020 annonce l’Institut National de la Météorologie. Ciel peu nuageux dans l’ensemble du pays. Vents forts dans le sud et près des côtes. Leur vitesse atteindra 47 km/h, ce qui requiert de faire preuve de vigilance et de prudence. Mer agitée à très agitée.

Les maximales oscilleront entre 26°c et 31°c dans le nord, les hauteurs et les régions côtières, et entre 35°c et 40°c dans le reste des régions. Elles atteindront 42°c à Tozeur et Kébili, avec l’apparition de coups de sirocco.

Les bulletins d’alerte restent en vigueur pour la navigation et la pêche, souligne l’INM, ajoutant que des mouvements de sable seront observés à Tataouine, Tozeur et Kébili.