Les rendez-vous IJA : la culture en accès libre chaque vendredi au Coworking Space Al Badil

Al Badil – l’Alternative Culturelle, propose un nouveau rendez-vous hebdomadaire intitulé “IJA, la culture en accès libre”, entre un public curieux ou passionné d’art et de culture et des artistes ou des porteurs d’initiatives culturelles et ce dans son espace de coworking space Al Badil situé à la Marsa.

Les rdv “IJA” se présentent comme des moments décontractés autour de la découverte d’une œuvre artistique, un débat porté sur l’actualité artistique et culturelle, un voyage dans l’univers des invités d’Al Badil.

L’invité de la première session de la série IJA se fera vendredi 10 juiller 2020 avec Tarek Lamouchi, écrivain Tunisien et formateur en techniques de communication et en plaidoyer pour les Droits Humains. L’invité d’Al Badil a passé les dernières années à collaborer sur des projets de la société civile en Tunisie et dans la région MENA.

En 2018 il décide de réunir ses différents écrits et de les publier, un plaisir d’écrire qu’il a voulu partager avec le lecteur. Depuis, Tarek embarque ses lecteurs dans un monde horrifique fait de suspense, de paranoïa et de petites histoires magiques s’inscrivant ainsi dans un genre peu répandu dans la littérature tunisienne et pourtant très apprécié.

Ce vendredi 10 juillet, Tarek Lamouchi présentera ses recueils au public et animera un atelier d’écriture « Racontez-moi une histoire ! » .

Tekiano avec communiqué