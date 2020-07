Tunisie – Concours 6ème, 9ème et Bac 2020: Dates des résultats des concours de l’année scolaire 2019 – 2020

Le ministère de l’éducation annonce les dates des résultats des concours et examens nationaux tunisiens qui se poursuivent jusqu’au 30 juillet 2020.

Les résultats du concours d’accès aux collèges pilotes ou concours 6ème 2020 seront annoncés le jeudi 16 juillet 2020. Les résultats de l’examen de fin de l’enseignement de base général et technique où concours 9ème 2020 seront proclamés vendredi 17 juillet 2020.

Les résultats de la 1ère session du baccalauréat tunisien de 2020 seront annoncés le samedi 25 juillet en cours tandis que ceux de la session de contrôle sont prévus le dimanche 09 août 2020.

A rappeler que 52 mille 896 élèves ont participé au concours d’accès aux collèges pilotes organisé les 29 et 30 juin dernier. Ils sont candidats à 4025 postes répartis sur 27 collèges pilotes à travers le pays.

Environ 28 mille candidats passent ce jeudi et demain vendredi l’examen de fin de l’enseignement de base général et technique. Ils sont candidats à 3550 postes disponibles dans les lycées pilotes répartis sur l’ensemble du pays.

Pour ce qui est du baccalauréat, le nombre de candidats s’élève à 140 mille dont plus de 133 mille inscrits dans les lycées publics.

La session principale du baccalauréat se déroulera du 08 au 15 juillet en cours tandis que les épreuves de la session de contrôle auront lieu du 27 au 30 du même mois.

Tunisie: Fin de l’année scolaire 2019-2020 et dates des concours du 6ème, 9ème et Bac