Championnat d’Italie: Match AC Milan – Juve : où regarder la rencontre du mardi 07 juillet

Dans le cadre de la 31ème journée du Championnat d’Italie AC Milan s’oppose au Juventus Turin mardi 07 juillet 2020. La rencontre AC Milan vs Juventus Turin va se dérouler à 20h45 sur la pelouse du stade San Siro de Milan.

La Juve se classe en tête du championnat italien avec 7 point d’avance sur la Lazio de Rome et compte bien garder sa place de leader. Près d’un mois après la demi-finale retour de la Coupe d’Italie, l’AC Milan et la Juventus se retrouvent en Serie A.

Vous pouvez regarder le match AC Milan – Juve en direct live sur les chaines beinsports fr 1, Movistar Liga de Campeones, Sport TV 1 et DAZN. Le streaming du match AC Milan vs Juventus Turin est accessible via le site beinconnect.

Tekiano