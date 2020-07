EU4Innovation: Un projet d’appui à l’entrepreneuriat innovant et aux start-ups en Tunisie

Un projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie intitulé “EU4Innovation”, soutenu par l’Union européenne et Expertise France, sera lancé mercredi 8 juillet 2020 par le ministère de l’Industrie et des PME dont la mise en oeuvre jusqu’au premier semestre 2022.

Le projet EU4Innovation prévoit un dispositif aidant à mettre en place un cadre réglementaire et de financement propice à l’entrepreneuriat innovant et aux startups en Tunisie, est lancé dans l’optique d’accompagner ” des stratégies d’innovation à travers une nouvelle organisation du travail, plus collaborative dans la fonction publique “.

Le directeur général de l’Innovation au ministère de l’Industrie, Kais Mejri, explique que le modèle hiérarchique doit se questionner et s’adapter. Une nouvelle organisation doit émerger dans la fonction publique. Le mode projet doit gagner du terrain et les managers publics tunisiens gagneraient à en prendre conscience.

L’enjeu est également le développement économique et social de la Tunisie par le biais notamment des jeunes entreprises innovantes. Le projet vise à développer d’une manière concrète et rapide, les intentions d’achat d’innovation des acheteurs publics pour générer, auprès des startups des résultats et des revenus tangibles à court terme.

Pour atteindre cet objectif principal et généraliser l’achat public d’innovation, la Direction générale de l’Innovation au Ministère de l’Industrie, va axer ses actions sur 3 chantiers majeurs.

– Primo, il s’agit de concevoir et adapter les outils notamment réglementaires pour faciliter l’achat public d’innovation.

– Secundo, renforcer les compétences professionnelles des acteurs publics et privés et Tertio communiquer sur le soutien de l’innovation par l’achat public.

” Nous voulons à travers cette initiative, accompagner l’acheteur public tunisien jusqu’à sa montée en compétence et sa maturité “, ajoute Mejri, rappelant que le projet est basé sur des constats d’une mission d’expertise, effectuée du 2 au 5 mars 2020 dans le cadre du projet INNOV’I – EU4Innovation (Innov’i).

Faciliter l’accès des start-up aux marchés publics

Le projet vient aussi aider et faciliter l’accès pour les start-up aux marchés publics à travers notamment la réglementation et de nouvelles techniques de financement.

Il permettra de lever, après avoir clarifié les définitions liées à l’innovation, de lever les obstacles techniques ou juridiques afin de faciliter l’accès des startups aux marchés publics en identifiant les freins ou des simplifications possibles dans le cadre d’une procédure de marché public.

Parmi les outils facilitant la croissance des start-up grâce aux marchés publics, le responsable a cité le dispositif d’affacturage inversé collaboratif permettant un règlement de la start-up sous 48h dès validation de la facture.

” L’organisation publique est face à une problématique à laquelle elle n’a pas de réponse et ce malgré un premier sourcing. Elle va donc s’orienter vers une plateforme d’achat d’innovation et lancer un appel à projet ou à compétence. Pour engager cette démarche, il serait pertinent de partir du portail ” Tunisie Innovation ” dans la partie “appels à projets innovants ” .

Elle doit permettre aux entreprises de concrétiser un contact direct avec le secteur public en présentant une compétence différenciée avant la rédaction d’un appel d’offres. Les entreprises peuvent transmettre une proposition spontanée, ou répondre à un appel à compétences.

Celui-ci mentionne les objectifs à atteindre en termes de performances. Les entreprises

intéressées remplissent un formulaire type dans lequel elles se présentent.

” Une fois les acheteurs publics formés à l’approche d’achat d’innovations, recourir à ce type de plateforme en ligne permettant d’exprimer simplement leurs besoins à la communauté des entreprises innovantes et en retour de proposer une solution nouvelle, innovante, sera un vecteur d’appropriation et de concrétisation d’un achat public d’innovation “.

Afin de suivre l’évaluation et l’évolution des achats publics d’innovations, l’observatoire des marchés publics ou le Ministère de l’industrie et des PME pourrait proposer, une fois le référentiel sémantique lié à l’achat d’innovation défini, un indicateur national, à l’instar de ce qui se fait à l’international (France, Pays-Bas, Belgique, Finlande…), chiffrant un % d’achat public d’innovation minimum en cible 2022. Cela suppose préalablement les bons outils de restitution.

Un indicateur pourrait également porter sur l’entreprise innovante et être partagée en open data auprès des usagers et contribuables (PALIER 2). Ceci permettrait d’engager les administrations dans une logique de transparence des résultats.

Enfin, alors que l’expérimentation lève une partie des doutes, a priori, sur la capacité d’une

innovation à remplir un besoin, le suivi d’exécution permet de justifier, a posteriori, l’investissement dans l’innovation, compte tenu de la performance économique obtenue. Le suivi d’exécution des marchés publics est donc à un outil économique stratégique favorable à toute démarche innovante.

En effet, la crise sanitaire inédite liée au COVID-19 a mis en lumière un besoin rapide

d’innovation en matière d’équipements médicaux, de traitements, de transports, de logistique.

” Le projet ” EU4Innovation “, s’inscrit parfaitement dans cette optique visant à professionnaliser urgemment l’acheteur public qui sera à même de capter, par une méthode d’achat rigoureuse et efficace les meilleures solutions innovantes pour son pays.

D’après la TAP