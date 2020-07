Exposition “On dirait un Chat” d’Amin Chaouali jusqu’au 19 juillet à la Galerie Saladin

Une exposition intitulée “On dirait un Chat” de l’artiste plasticien tunisien Amin Chaouali est proposée dès samedi 4 juillet pour se poursuivre jusqu’au dimanche 19 Juillet 2020 chez Galerie Saladin sis Sidi Bou Saïd.

Le public est invité à découvrir une collection 2020 avec plus de 40 œuvres inédites (Peinture, Céramique d’Art, Dessin, Installation), des variations sur le thème “Le Chat”. Amine Chaouali expose plusieurs figurines inédites et en particulier une œuvre tout à fait exceptionnelle intitulée ‘Exhibition’ indique Ridha Souabni, Directeur-Fondateur de Galerie Saladin. Cette figurine est un véritable concentré de finesse artistique, d’inspiration et de prouesse technique. Toutes ses œuvres ont été conçues, fabriquées et décorées dans son propre atelier à Carthage, précise-t-il.

« Emblème de liberté et d’indépendance, le chat est connu pour être un animal qui ne fait rien par contrainte. Silencieux, mystérieux, intuitif, magnétique, le chat regarde le monde avec un certain détachement. Il porte en lui des secrets et énergies d’un indicible ailleurs. L’artiste est aussi souvent ainsi. » souligne Amin CHAOUALI.

Amin Chaouali est un artiste plasticien tunisien complet (Peinture, Sculpture, Céramique d’Art, Dessin, Installation), né le 16 Avril 1969 au Kram. Enfant, il a découvert la peinture dans les galeries et livres, et surtout dans l’enchantement des paysages de la banlieue-nord de Tunis où il a passé sa jeunesse (Salammbô, Carthage, Sidi Bou Saïd …).

Plasticien polyvalent, il affectionne particulièrement deux techniques : la peinture à l’huile (avec ses fameuses séries « Bleus », « Paysages », « Jardins et fleurs », « Natures mortes », « Scènes », « Portraits et nus », « Danseuses », …), et la Céramique artistique (en opposition à la céramique artisanale ou industrielle).

Depuis sa première exposition à l’actuelle « On dirait un chat » chez Galerie Saladin (Sidi Bou Saïd), Amin Chaouali a réalisé plus d’une trentaine d’expositions personnelles en Tunisie et à l’étranger…

L’exposition “On dirait un Chat” d’Amin Chaouali est accessible tous les jours de 15h00 à 20h00 sauf le dimanche de 10h à 20h. Le matin sur RDV (tél 98 264 110). L’Entrée est libre. Des visites guidées gratuites sur demande pour adultes et enfants sont disponibles. Par ailleurs, une performance Artistique d’Amin Chaouali est programmée samedi 11 Juillet 2020 en direct dans la galerie à partir de 18h00. Pour plus d’informations contact@galeriesaladin.com ou la page Facebook Galerie Saladin ( Sidi Bou Said ).

