Vidéo- Buzz : Grâce à une vidéo posté sur ‘TikTok’, un jeune passionné de 3D intéresse Disney

Un utilisateur de Tiktok passionné des effets 3D et des super-héros a posté une vidéo sur le réseau social TikTok qui est devenue virale. En moins de 24 heures, la vidéo montage dans laquelle il endosse des costumes de ses super-héros favoris comme SpiderMan, Ben 10 et un Jedi de Star Wars n’a pas finit de faire parler d’elle.

L’américain Julian Bass âgé tout juste de 20 ans a reposté cette vidéo sur Twitter et a appelé les tweeples à la retweeter en masse afin d’attirer l’attention de la firme Disney, ce que les internautes n’ont pas hésité à faire :

if y’all can retweet this enough times that Disney calls, that’d be greatly appreciated pic.twitter.com/GrKlIRxg3J — Julian Bass (@thejulianbass) July 2, 2020

Les images des effets spéciaux de ce jeune homme ont amusé de nombreuses célébrités qui les ont retweetées l’amenant ainsi à une plus large audience. Sur Twitter, le PDG de Walt Disney Company en personne Robert Iger lui a répondu “The world’s gonna know your name!!! (Le monde va bientôt connaître ton nom!).

The world’s gonna know your name!!! — Robert Iger (@RobertIger) July 3, 2020

Julian Bass est déjà très sollicité par les médias américains et promet à ses followers une nouvelle vidéo en préparation qui sera encore meilleure. “Pour vous les gars, je ne m’arrêterai jamais!Merci à tous encore une fois !!!” écrit-il sur son compte @thejulianbass sur Twitter. A suivre…

I.D.