PUBG Mobile Tunisia Challenge 1.0 : les e-gamers ont 55 jours pour remporter 20000DT

Un grand esport e-show, le premier tournoi national tunisien en PUBG mobile “PUBG Mobile Tunisia Challenge 1.0” sera organisé par Maya concept en Tunisie du 30 Juillet au 03 Octobre 2020 et va accueillir aussi bien les joueurs professionnels qu’amateurs .

Le jeu vidéo sur mobile, véritable phénomène de société, s’est vu évoluer au fil des années. Aujourd’hui, il s’affiche en véritable loisir reconnu et populaire au sens noble, régie par les lois de l’esport.

PUBG Mobile Tunisia Challenge est le reflet de cette passion qui anime des egamers de tous âges, et leur permettra de jouer, découvrir et partager leur passion durant 55 Jours de jeu.

Pour participer, les joueurs peuvent passer par le site www.teskerti.tn ou le site www.tunisia-challenge.com et acheter le pass pour la compétition. L’équipe organisatrice contactera à j-5 tous les joueurs afin de leur communiquer les dates durant lesquelles ils affronteront d’autres équipes.

A quelques heures du début des matchs, chaque squad recevra un email avec le lien d’accès au pool et room dédiés.

PUBG Mobile Tunisia Challenge 1.0 est organisé par maya concept fondée en 2019 qui était à l’origine un rassemblement d’amis passionnés de jeux vidéo. Aujourd’hui, la boite désire se développer dans le milieu du Gaming par l’organisation d’événements dédiés et l’agrandissement de son domaine d’intervention par l’organisation d’événements esport à l’échelle nationale et internationale.

Pour participer il faut avoir 16 ans et plus et d’être de nationalité tunisienne. La cérémonie des remises des prix se déroulera à la maison de jeunes Menzah 5 le 11 Octobre 2020 en la présence des équipes gagnantes et des sponsors.

Le squad gagnant recevra 20 000 dt cash! Pour plus d’informations consultez la page Facebook PUBG Mobile Tunisia Challenge 1.0 .

Tekiano avec PUBG Mobile Tunisia Challenge