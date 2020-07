Avis aux joueurs Garena Free Fire tunisiens : Les diamants free Fire disponibles via Ooredoo

Les quelques 2 millions de joueurs Garena Free Fire tunisiens pourront pratiquer leur jeu favoris avec un nouveau monde de possibilités et plus de facilités de paiement. Accéder enfin aux Diamants de Garena Free Fire, le jeu le plus téléchargé en Tunisie, en avant-première avec votre solde Ooredoo.

En exclusivité sur le marché, Ooredoo, partenaire officiel des jeunes gamers tunisiens, permet aux aux joueurs Garena Free Fire tunisiens de profiter pleinement du jeu le plus téléchargé en Tunisie avec la possibilité d’acheter des Diamants via leur solde de recharge, et ce dès le 10 juillet 2020.

L’opération d’achat de Diamants Garena Free Fire via le solde de recharge Ooredoo est très simple. Il suffit d’accéder au portail https://shop2game.com choisir le nombre de Diamants souhaité, terminer l’opération en validant l’achat via un SMS de confirmation que l’abonné recevra sur son numéro Ooredoo.

Les différents packs de Diamants Garena Free Fire proposés:

50 Diamants —-> 1.95 dt

100 Diamants –> 3.70 dt

210 Diamants –> 7.40 dt

530 Diamants –> 18.50 dt

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, à l’occasion de ce lancement, les abonnés Ooredoo amateurs de ce jeu, bénéficieront de 100% de bonus Diamants au premier achat ; avec 100 Diamants au prix de 50.

Et également de 10% de bonus Diamants pour tous les achats suivants et ce au jusqu’à la fin de l’année 2020.

Grâce aux Diamants Garena Free Fire les abonnés Ooredoo peuvent apporter des améliorations esthétiques à leurs personnages et leurs armes, activer le Pass Élite, débloquer les capacités des personnages et bien plus encore d’options pour vivre pleinement l’expérience de leur jeu favori.

Tekiano avec communiqué