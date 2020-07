Zaghouan :L’association “Tounes Bensaha” s’engage activement dans la lutte contre la pandémie Covid-19

A la suite de cette crise sanitaire, un véritable élan de solidarité s’est déclenché dans toutes les régions de la Tunisie. La société civile tunisienne a vite appelé à la nécessité d’une union de toutes les forces du pays, indépendamment de leur positionnement politique.

Au gouvernorat de Zaghouan, l’association “Tounes Bensaha” a montré un engagement particulièrement prononcé, une implication dans ses responsabilités, une profonde patience et un sens accru de la solidarité qui méritent d’être salués.

« Tounes Bensaha » a fourni beaucoup d’effort, en apportant son soutien en ces circonstances inédites, à travers plusieurs actions :

-Confection et distributions de masques de protection contre la Covid-19 pour les professionnels de la santé et les agents de la police nationale.

-Collecte, préparation et distribution de 200 couffins alimentaires et médicaments aux familles nécessiteuses qui n’ont pas bénéficié de l’aide de l’état, pendant la période de confinement général et durant le mois de Ramadan, ainsi que pour les gens sans-abris.

– Campagnes de sensibilisation dans divers gouvernorats à travers une tournée en voiture.

– Distribution des affiches muraux de sensibilisation dans toutes les régions et tous les magasins commerciaux

– Campagnes de stérilisation dans les établissements publics régionaux

– Campagnes de stérilisation des centres commerciaux, des rues et des moyens de transport public.

– Distribution de gels de stérilisation dans les stations de transport public

-Prise en charge de femmes victimes de violence conjugale pendant la période de confinement général.

-Formation de Formateurs, destinée aux membres régionaux des Maisons Digitales / Orange Tunisie.

-Collecte des frais des opérations pour les personnes nécessiteuses, etc.

Il est à rappeler que les activités de l’association « Tounes Bensaha » sont essentiellement axées sur le traitement des problèmes auxquels font face les différents secteurs dans la région, la préservation de l’écosystème de la ville de Zaghouan, ainsi que la protection de son environnement à travers le tourisme alternatif et vert.

Qui est Lobna Chtir, Présidente de l’association « Tounes Bensaha »

Très impliquée dans la société civile depuis 2010, Lobna Chtir -originaire de la ville de Zaghouan- est la directrice de l’Association « Tunis Benseha », elle employée au Ministère de la Jeunesse. Elle est membre à l’Organisation des femmes arabes de Jordanie ainsi que « Madarat des cultures et des arts maghrébines ».

Lobna Chtir est directrice du site web « ahna likom » et du site web « Tunis Bensaha », elle est coordinatrice régionale du réseau de volontaires contre la Covid-19 à Zaghouan.

Elle a été la présidente de la League arabe des arts et culture à Zaghouan, de 2015 à 2017. Elle est également la coordinatrice de l’Organisation Sûreté des Jeunes Tunisiens à Zaghouan.

Dynamique, persévérante et militante, Lobna Chtir a participé activement dans les actions de l’association « We love Zaghouan ». Elle a œuvré pour la mise en place d’idées novatrices pour le secteur touristique, social et culturel de sa ville.

