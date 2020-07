City Hack: Hackathon organisé par la JCI ENIT et Tunisian Smart Cities les 18 et 19 juillet 2020

Un hackathon intitulé “City Hack” organisé par la JCI ENIT et Tunisian Smart Cities se déroulera les 18 et 19 juillet 2020 à Bizerte au sein du Coworking Business Center de Zarzouna. Chaque année la JCI œuvre autour d’un thème national fédérateur. Le thème de 2020 “Le transformation digitale au service du développement” est au cœur de l’actualité et il a pris plus d’envergure avec le contexte de la pandémie covid-19.

La JCI ENIT (Jeune chambre internationale de l’école nationale d’ingénieurs de Tunis) s’est associée avec Tunisien Smart Cities pour travailler sur une problématique citoyenne à savoir la digitalisation des procédures des municipalités et en particulier l’automatisation du processus de validation des documents du permis de bâtir.

Un problème qui freine les architectes, les particuliers, les sociétés, les promoteurs et les cadres publics eux mêmes. Dans cette optique la JCI ENIT en partenariat avec TSC organisent la première édition du hackathon “Hack City” qui a pour but de challenger les compétences informatiques : développeurs, spécialistes en intelligence artificielle, étudiants ou toutes personnes intéressées par les nouvelles technologies pour répondre au besoin de l’automatisation du processus de validation des documents du permis de bâtir.

Le challenge de développement va s’étendre sur plus de 24h les 18 et 19 Juillet avant que les équipes puissent présenter leur travail devant un jury pluridisciplinaire.

Trois équipes gagnantes seront par la suite sélectionnées pour recevoir les 3 premiers prix du Hackathon City Hack:

1. City Hack d’or : 3500 dinars

2. City Hack d’argent : 1000 dinars

3. City Hack de Bronze : 500 dinars.

L’évènement est sponsorisé par CBC (Coworking Buisness Center), Sotetel (Société tunisienne d’entreprises de télécommunications), Groupement DTA et l’ATI (L’Agence Tunisienne d’Internet).

Tekiano avec JCI ENIT