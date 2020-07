Les températures seront légèrement en baisse mardi. Les maximales varieront entre 29°c et 34°c dans les régions côtières et entre 34°c et 38°c à l’intérieur du pays.

Elles atteindront 40°c à Tozeur et seront accompagnés des coups de sirocco. Des cellules orageuses accompagnées de pluies éparses sont attendues dans les hauteurs de l’ouest.

Vent modéré, sa vitesse maximale atteindra les 40 km/h dans le sud. Mer peu agitée à agitée dans le golfe de Gabès.