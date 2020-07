Emission “Fouq Essour” : Donner la parole aux radios associatives à travers la Tunisie

Fouq Essour est une nouvelle émission de radio tunisienne en ligne qui aborde plusieurs sujets relatifs à la liberté d’expression, l’emploi, l’éducation, la santé… à travers les regards et les réalités des différentes régions de la Tunisie.

Fouq Essour donne la parole aux radios associatives, locales et aux associations qui travaillent avec les jeunes à travers toute la Tunisie, pour échanger sur les problèmes concrets et locaux qui concernent directement la jeunesse tunisienne, en lien avec le droit d’accès à l’information et la liberté d’expression.

Il s’agit de sensibiliser le public à l’importance de ces droits, comme préalable à l’établissement d’une gestion publique plus transparente, redevable et efficace, et donc à un meilleur accès aux services (santé, éducation, aides à l’employabilité, etc.) au niveau local.

Il s’agit également de promouvoir une consommation citoyenne et responsable de l’informations en alertant les jeunes sur ses dérives (fakes news, rumeurs, désinformation, complotisme, etc.) et en les faisant réfléchir sur leur propre rapport à l’information.

Conçue et animée par les deux spécialistes des médias, Kerim Bouzouita et Mehdi Ghazai, l’émission aborde ces thèmes sous un format ludique et accessible, avec le soucis de valoriser les initiatives locales et le travail de terrain mené par les organisations de la société civile, et notamment les radios associatives et web radios.

La première diffusion de l’émission à été effectuée le 8 juillet 2020, nous vous proposons d’en découvrir un extrait :

Le nom de « Fouq Essour » a été choisi en référence à la génération des créatifs tunisiens connus sous l’appellation “sous les remparts” (جماعة تحت السور), chansonniers, journalistes, libres penseurs et anticonformistes qui ont libéré la créativité tunisienne.

Après la diffusion des trois premières émissions consacrées aux gouvernorats de Beja, Sousse, Kasserine, El Kef, Gabes, Kébili, Gafsa et Tozeur une série de 6 autres épisodes est prévue, qui mettront en lumière deux régions à chaque fois.

Entièrement en ligne et en duplexe, les producteurs de l’émission se déplaceront ensuite dans les gouvernorats pour enregistrer sur place une nouvelle série d’émissions : Fouq Essour « Le Tour ».

L’émission Fouq Essour est produite dans le cadre d’un projet d’appui et de promotion des liberté d’expression et droit d’accès à l’information mis en œuvre par IREX Europe, ARTICLE 19 MENA et GO ACT.

Les prochaines émissions de Fouq Essour sont prévues pour:

Mercredi 15 Juillet 2020 à 20h : Gouvernorats de Médenine

Mercredi 22 Juillet 2020 à 20h : Gouvernorats de Bizerte

Mercredi 29 Juillet 2020, à 20h : Gouvernorats de Monastir

Vous pouvez accéder à l’émission Fouq Essour à travers sa page Facebook https://www.facebook.com/foukessour/

Tekiano avec communiqué