Tunisie – Météo: Pluies orageuses au nord et au centre

Le temps est aujourd’hui, mercredi, 15 juillet 2020, favorable à des pluies orageuses dans les régions du nord et du centre du pays.

Les températures sont en légère baisse. Les maximales varieront entre 27°c et 32°c dans les régions côtières et entre 34°c et 39°c dans le reste des régions.

Vents modérés. Leur vitesse maximale atteindra les 40 km/h près des côtes.

Mer peu agitée à agitée et la baignade demeure possible. Il est nénamoins recommandé de faire preuve de vigilance.