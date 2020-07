Tunisie : Réouverture des centres de thalassothérapie et les SPA en respectant le protocole de prévention sanitaire Covid19

L’office national du thermalisme et de l’hydrothérapie a annoncé la réouverture des piscines et hammam dans les centres de thalassothérapie, les SPA et les stations thermales, notamment ceux qui ont été autorisés à reprendre leurs activités depuis le 6 juillet 2020.

L’office a relevé dans un communiqué publié mardi que la réouverture des piscines et hammam est soumise au protocole sanitaire Covid-19 qui s’applique dans ces centres.

Les services de contrôle sanitaire de l’office national du thermalisme et de l’hydrothérapie sont chargés du suivi et de l’exécution des mesures de prévention et feront face aux contrevenants, lit-on dans ce communiqué.