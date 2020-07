Kram: Une statue représentant une tortue marine sera inaugurée le 18 juillet

Une statue représentant une tortue de mer de l’espèce ” Caretta Caretta ” sera inaugurée, samedi 18 juillet 2020 au niveau du rond point de l’avenue de l’Environnement au Kram à la Banlieue nord de Tunis.

Lancée conjointement par l’Association de Développement et d’Environnement du Kram (ADEK) et le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme “SEA TU Med”, indique le WWF, mercredi, dans un communiqué.

En Tunisie, les tortues marine sont protégées par la loi sur la protection des cétacés (loi n° 94-13 du 31 juillet 1994) ainsi que par le décret du Ministère de l’Agriculture, du 28 septembre 1995, régularisant la pratique des activités de pêche. Les tortures marines sont exposées à diverses menaces dont la pollution lumineuse qui les désoriente, aux changements climatiques (montée des eaux, altération du régime des courants, etc.), aux collisions avec les bateaux et à l’urbanisation et la destruction des plages de ponte. Selon le projet européen projet ” COMMON ” de traitement des déchets marins en Méditerranée. Les déchets plastiques demeurent également un danger de taille. Ils représentent plus de 95% des déchets marins méditerranéens et 62 millions de débris flottent à la surface de la mer Méditerranée, selon la même source.

Lancé par le WWF Tunisie-Afrique du Nord, en partenariat avec l’Agence de Protection et de l’Aménagement du Littoral (APAL) et l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INTSM), “SEA TU MED” est un programme de communication sur la conservation de la tortue marine en Tunisie. Financé par la fondation MAVA, il vise à sensibiliser contre la commercialisation illégale et la consommation de la tortue marine en Tunisie.

Rassemblant un consortium de 14 associations tunisiennes, “SEA TU MED” cible directement les pêcheurs, les familles des pêcheurs, les écoliers de pêche, les écoliers et le grand public.

A noter qu’une autre initiative a été adoptée pour protéger cette Tortue à Monastir. En effet, le conseil municipal de Monastir a validé la décision de fixer une amende de 1000 dinars afin de protéger la tortue de mer et cette sanction s’applique aux pêcheurs, vendeurs ou transporteurs de cette espèce menacée.