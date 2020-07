Appel à candidature pour la 2e édition du projet curatorial ‘Tasawar’ initié par le Goethe-Institut Tunis

Le Goethe-Institut Tunis annonce le lancement de l’appel à candidature pour la 2e édition du projet TASAWAR Curatorial Studios 2020-2021 qui se déroulera de septembre 2020 à septembre 2021. Elle est ouverte aux candidatures dès maintenant.

TASAWAR Curatorial Studios, est un programme d’étude lancé en septembre 2019 par le Goethe-Institut Tunis et ouvert aux étudiants et aux professionnels de tout âge et de tout horizon, qui souhaitent améliorer leurs connaissances et leurs compétences curatoriales.

Les unités de travail sont réparties entre des séances de coworking physique et en ligne. “Jusqu’à présent, il y a un nombre limité de musées, d’associations culturelles et artistiques ainsi que des galeries qui proposent de l’art contemporain” dit Andrea Jacob, directrice du Goethe-Institut Tunisie, “notre ambition est de contribuer au développement actuel que vit l’art contemporain et aux discussions locales, en cours, autour des formes d’expositions nouvelles et uniques. On espère que ce programme stimulera l’engagement envers l’art contemporain en Tunisie”.

Les studios incluent des conférences, des discussions et des formations avec des experts nationaux et internationaux structurées autour de curriculums axés sur les compétences clés pour la réalisation d’expositions en fonction du contenu et du concept.

Un projet de recherche collective sur l’art contemporain en Tunisie et en Afrique du nord ainsi que deux projets collectifs d’art spécifique au contexte, font partie intégrante du programme.

Pour participer au projet curatorial ‘Tasawar’ 2020 : Les candidatures peuvent être soumises jusqu’au 15 août 2020 et les entretiens auront lieu en août. Pour participer et avoir plus d’informations sur les procédures à suivre, consultez le site https://tasawar.net/application/.

Une session d’information en ligne aura lieu le 24 juillet 2020.

