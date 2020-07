Vacances en Sécurité, été 2020: Attachez votre ceinture, pour ne pas faire couler ses larmes

Les Ambassadeurs de la Sécurité Routière lancent encore une fois comme chaque année un appel pour agir ensemble pour passer des vacances en toute sécurité sur les routes de Tunisie. La campagne nationale « Vacances en Sécurité, été 2020 » vise à sauver le maximum de vies sur nos routes et est le fruit d’une alliance renforcée entre le ministère de l’Intérieur, l’observatoire Nationale de la Sécurité Routière, les Scouts, le Croissant Rouge et les ONGs ASR /ATSR/ANSR.

En Tunisie, bien que le Covid19 ait eu un impact négatif sur tous les plans, il a contribué positivement au renforcement de l’alliance entre les ONG’s et les acteurs œuvrant dans le domaine de la Sécurité Routière et à la consolidation du Consortium avec les instances Gouvernementales.

Des efforts sont unifiés Pour atteindre l’objectif de moins de 1000 Morts en Tunisie sur la route pour l’année 2020. La campagne a démarré le 01 Juillet 2020 en mettant l’accent sur 03 thèmes :

– Le port de la ceinture de sécurité – La Vitesse – Le port du casque

Le choix des thèmes est bien justifié :

*La vitesse est la principale cause de décès suite aux accidents de la route en 2019, 366 personnes ont été tuées et 1603 blessés à cause de la vitesse. Sur 100 accidents enregistrés, 35 personnes sont décédées.

*Après l’entrée en vigueur de la loi sur l’obligation du port de la ceinture de sécurité, la gravité des accidents de la route et le nombre de décès ont sensiblement diminué, mais il y a récemment eu une légère baisse du port de la ceinture de sécurité, c’est pourquoi nous souhaitons mettre davantage l’accent sur ce thème pour sensibiliser les usagers de la route.

*En Tunisie la loi relative au port du casque n’est pas appliquée donc, les utilisateurs de deux roues sont en danger puisqu’ils ne portent pas de casque à travers cette campagne nous voulons faire pression sur les décideurs pour mettre en vigueur la loi relative à l’obligation de porter un casque.

Cette campagne s’étendra sur toute la période estivale jusqu’au 15 septembre 2020 et alignera la sensibilisation et la répression afin d’atteindre les résultats souhaités.

Tekiano avec ASR