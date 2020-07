Football: Le ballon d’or ne sera pas décerné en 2020

Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le Ballon d’Or France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes. C’est ce que a déclaré l’équipe du magazine France Football.

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles indique le magazine dans une annonce diffusée sur son site officiel.

Parce que nous ne souhaitions pas apposer au palmarès une astérisque indélébile du style « trophée remporté dans des circonstances exceptionnelles dues à la crise sanitaire du Covid-19 ». Nous préférerons toujours une petite entorse (à notre histoire) à une grosse cicatrice. C’est la première fois, depuis 1956, que le Ballon d’Or fait une pause. La parenthèse ne nous enchante pas mais nous semble la plus responsable et logique. Protéger la crédibilité et la légitimité d’une telle récompense, c’est aussi veiller à son irréprochabilité dans le temps. lit-on sur le site.

Messi et Rapinoe (de même que De Ligt et Alisson, vainqueurs des Trophées Kopa et Yachine) vont devoir attendre un an. Les lauréats du ballon d’or 2019 n’auront pas de successeurs en 2020.