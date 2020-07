NO’O CULTURES, le 1er e-mag panafricain spécialisé en critique d’art disponible dès le 25 juillet

L’Agence Panafricaine d’Ingénierie Culturelle (APIC) lance, le samedi 25 juillet 2020, une revue électronique consacrée à la critique d’art, et ce dans le cadre du Programme NO’O CULTURES. L’e-mag se propose de porter un regard critique sur les œuvres artistiques africaines.

Il s’agit d’une revue de 64 pages prévue pour être diffusée tous les 4 mois. Elle est animée par un réseau de critiques d’art professionnels identifiés selon les thématiques de chaque parution.

Initialement prévue pour être officiellement lancée lors de la 1ère session de la Semaine Panafricaine de la Critique d’Art prévu en juillet à Ouagadougou mais désormais reportée pour 2021, ce numéro de la revue aborde évidemment la question de l’impact de la pandémie de la COVID19 sur le secteur artistique et culturel ainsi que les perspectives de sortie de crise essentiellement en Afrique.

Elle propose également des critiques rédigées par les stagiaires de la 1ère promotion du programme de formation en critique d’art.

Le e-mag sera disponible en téléchargement sur la plateforme panafricaine d’informations culturelles, www.noocultures.info.

Le Programme NO’O CULTURES vise à contribuer à une meilleure structuration et professionnalisation de la critique d’art en Afrique et partant, une meilleure valorisation des cultures africaines dans les médias en général et sur internet en particulier. Le programme s’articule autour de trois composantes : Une plateforme panafricaine d’informations culturelles lancée depuis le 15 octobre 2019 à Bamako (Mali); la mise en place d’un cursus de formation de critiques d’art africains et la diffusion du e-mag.

Tekiano avec communiqué