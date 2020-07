Tunisie – Météo : Légère hausse des températures

Le vent fort se poursuit sur l’extrême nord ouest d’une vitesse de 50 km/h.

La vigilance doit être de mise pour les activités de navigation et de pêche dans la zone de Serrât où la mer sera agitée à très agitée. L

La baignade est déconseillée sur les côtes de Tabarka, Zouaraa et Bizerte Ouest.

Vent faible à modéré et mer peu agitée dans le reste des régions. La baignade est possible sur les côtes du Grand Tunis, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Gabès et Médenine.

Légère hausse des températures et les maximales seront comprises entre 30 et 34 C° dans les régions côtières Est et entre 35 et 39 C° dans le reste des régions avec vents locaux de sirocco.

Ciel dégagé à peu nuageux sur tout le pays.