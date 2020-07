Huawei révèle l’expérience Seamless AI Life pour faciliter la vie des consommateurs

Huawei Consumer Business Group (BG) a récemment partagé les détails d’une nouvelle expérience révolutionnaire pour les consommateurs : l’expérience Seamless AI Life.

Fruit d’un plan d’affaires à long terme axé sur l’écosystème de produits et logiciels innovants 1 + 8 + N, l’expérience Seamless AI Life de Huawei est conçue pour aider les utilisateurs à rester connectés sans effort et à tout moment.

Avec une brochette de partenaires de l’écosystème IOT et d’applications AppGallery, Huawei promet de rendre la vie plus intelligemment connectée pour les consommateurs. Les utilisateurs du monde entier peuvent désormais simplement toucher pour se connecter et profiter des riches avantages d’une vie avec intelligence artificielle (AI). Dans une période difficile, Huawei a signalé une augmentation de 25% du nombre d’utilisateurs actifs mensuels dans son écosystème de produits et de logiciels dans le monde entier.

Abritant désormais 650 millions «1» d’utilisateurs actifs par mois, les dernières mises à jour de Huawei sur l’écosystème 1 + 8 + N montrent que de plus en plus de personnes profitent d’une vie d’IA tout en restant facilement connectées avec leurs amis, leur famille, leurs collègues et leurs proches.

La connectivité est devenue le service le plus précieux ces derniers temps, l’engagement de Huawei à créer un monde où tout fonctionne ensemble de manière intelligente, transparente et sans effort est plus important que jamais.

Avec la disponibilité croissante des réseaux 5G, l’utilisation croissante des appareils IOT et la demande d’expériences utilisateur transparentes, Huawei a doublé son plan visant à ajouter de la valeur pour les consommateurs grâce aux avantages uniques de l’écosystème 1 + 8 + N. La stratégie à long terme de Huawei verra la société élargir ses domaines d’intervention en mettant davantage l’accent sur l’audio, les appareils portables, les PC, les tablettes et d’autres catégories de technologies connectées.

L’écosystème 1 + 8 + N, le «1» représente le smartphone, qui est au cœur de l’écosystème, connectant et contrôlant les appareils plus larges ; le «8» constitue les périphériques connectés, tels que FreeBuds 3, Watch GT 2, Sound X, MatePad Pro, MateBook X Pro et HUAWEI Vision ; le «N» est la couche où tout se réunit, désignant les millions d’appareils IOT qui sont connectés sans effort à l’aide des technologies Huawei HiLink, avec le symbole plus représentant Huawei Share et HiLink, les technologies qui connectent tout de manière transparente.

Huawei, une marque qui possède une expertise inégalée dans la construction d’infrastructures réseau, est également l’une des deux sociétés d’appareils du secteur à avoir construit ses propres écosystèmes logiciels et matériels. Ces deux facteurs signifient que Huawei peut apporter des avantages uniques aux consommateurs grâce à une technologie distribuée, qui débloque des avantages vitaux en matière de confidentialité et de sécurité en plus de fournir une expérience transparente et conviviale avec 1 + 8 + N.

Nouvelles applications et nouveaux partenariats de Huawei

Huawei a continuellement démontré sa nature collaborative, travaillant souvent avec des marques de premier plan telles que Leica et Devialet pour améliorer l’expérience client. Aujourd’hui, Huawei a annoncé cinq nouveaux partenariats :

Samsonite, première marque de bagages au monde, a conclu un partenariat avec Huawei. Au-delà de la maison pour offrir des avantages connectés lors de leurs voyages, les utilisateurs 1 + 8 + N peuvent simplement appuyer sur leur appareil Huawei sur la serrure intelligente Samsonite pour verrouiller leur valise.

Tirer parti de la technologie Huawei Share et Huawei Pay pour rendre la vie plus facile et plus sûre lors de vos déplacements.

Le robot aspirateur 360 a également été ajouté à l’écosystème 1 + 8 + N, fournissant un nettoyeur de sol intelligent et automatisé qui peut être contrôlé et surveillé à distance à l’aide de l’application Huawei AI Life sur un appareil Huawei.

Le robot aspirateur 360 a également été ajouté à l'écosystème 1 + 8 + N, fournissant un nettoyeur de sol intelligent et automatisé qui peut être contrôlé et surveillé à distance à l'aide de l'application Huawei AI Life sur un appareil Huawei.

Kärcher est le premier fournisseur mondial de technologies de nettoyage. La marque est réputée pour avoir mis sur le marché des solutions de nettoyage innovantes, dont la dernière est le purificateur d'eau HUAWEI HiLink Kärcher. Maintenant ajouté à l'écosystème 1 + 8 + N, les utilisateurs peuvent détecter la durée de vie du filtre de leur purificateur d'eau et la qualité de l'eau en temps réel à l'aide de l'application Huawei AI Life sur un appareil Huawei.

Joyoung La bouilloire électrique thermostatique intelligente a également été ajoutée à l'écosystème 1 + 8 + N, permettant aux utilisateurs de contrôler et de surveiller à distance leur bouilloire à l'aide de l'application Huawei AI Life sur un appareil Huawei. Préparer une tasse de thé ou de café n'a jamais été aussi simple.

OPPLE Lighting propose une gamme de solutions d'éclairage, y compris un éclairage intelligent. S'intégrant de manière transparente à l'écosystème 1 + 8 + N, les utilisateurs peuvent désormais contrôler leurs lampes intelligentes OPPLE à l'aide de l'application Huawei AI Life sur un appareil Huawei.

En plus des nouveaux partenariats matériels passionnants, Huawei a également ajouté une gamme d’applications populaires à la Huawei AppGallery. Incluant une gamme complète d’applications dans un certain nombre de secteurs verticaux importants, cela représente un pas en avant important pour Huawei et devrait ravir les utilisateurs des derniers smartphones et tablettes. Certains des ajouts les plus récents sont destinés à capturer l’imagination des utilisateurs, et de nouvelles applications sont ajoutées chaque jour.

Médias sociaux : Telegram et Viber répondent aux besoins de messagerie instantanée et de VOIP des utilisateurs, tandis que TikTok est la première destination pour les vidéos courtes.

: Telegram et Viber répondent aux besoins de messagerie instantanée et de VOIP des utilisateurs, tandis que TikTok est la première destination pour les vidéos courtes. Édition de photos : Cut Cut, PicsArt et PhotoGrid fournissent une riche suite d’outils pour l’édition de photos, ajoutant aux capacités photographiques déjà exceptionnelles des appareils Huawei.

: Cut Cut, PicsArt et PhotoGrid fournissent une riche suite d’outils pour l’édition de photos, ajoutant aux capacités photographiques déjà exceptionnelles des appareils Huawei. Sports, médias et divertissement : The Sun et The Times offrent une expérience multimédia et de divertissement complète, avec les applications Premier League et talkSPORT destinées aux amateurs de sport.

: The Sun et The Times offrent une expérience multimédia et de divertissement complète, avec les applications Premier League et talkSPORT destinées aux amateurs de sport. Jeux : Asphalt 9, Clash of Kings, Game of Thrones, Rise of Kingdoms rejoignent une liste croissante de jeux pour divertir les utilisateurs à tout moment.

: Asphalt 9, Clash of Kings, Game of Thrones, Rise of Kingdoms rejoignent une liste croissante de jeux pour divertir les utilisateurs à tout moment. Cartes, navigation et recherche : la recherche Qwant, les cartes HereWeGo et la navigation Sygic fournissent des outils utiles et sécurisés pour aider les utilisateurs à naviguer sur Internet et dans le monde réel qui les entoure.

: la recherche Qwant, les cartes HereWeGo et la navigation Sygic fournissent des outils utiles et sécurisés pour aider les utilisateurs à naviguer sur Internet et dans le monde réel qui les entoure. Voyage et hébergement : Booking.com, Skyscanner et Agoda sont rejoints par Emirates, Lufthansa, Turkish Airlines et plus encore pour fournir tous les outils dont les utilisateurs ont besoin pour planifier des voyages internationaux, avec Bolt, le service populaire de covoiturage, qui aide les gens à se déplacer en ville facilement.

: Booking.com, Skyscanner et Agoda sont rejoints par Emirates, Lufthansa, Turkish Airlines et plus encore pour fournir tous les outils dont les utilisateurs ont besoin pour planifier des voyages internationaux, avec Bolt, le service populaire de covoiturage, qui aide les gens à se déplacer en ville facilement. Éducation : BBC Learning English, ClasseViva et Kahoot! représentent un large éventail d’applications éducatives.

: BBC Learning English, ClasseViva et Kahoot! représentent un large éventail d’applications éducatives. Shopping : Lidl, JD Sports, AlliExpress et Rakuten rejoignent une liste croissante de fournisseurs internationaux.

: Lidl, JD Sports, AlliExpress et Rakuten rejoignent une liste croissante de fournisseurs internationaux. Finance: Deux des plus grandes banques espagnoles, Caixa Bank et Santander, s’ajoutent à BoC Pay, DBS Digibank, Eurobank et Société Générale pour offrir des services bancaires et financiers essentiels aux utilisateurs.

Andrew Garrihy, Global Chief Brand Officer du Consumer Business Group de Huawei, a déclaré: «Huawei a conquis le cœur des consommateurs du monde entier grâce à notre technologie innovante et souvent révolutionnaire. Aujourd’hui, nous réunissons cette technologie pour tous via notre écosystème 1 + 8 + N de produits et de logiciels. Grâce à notre expérience Seamless AI Life, les utilisateurs peuvent simplement toucher pour se connecter de la manière la plus simple, ouvrant un monde de possibilités grâce à Huawei Share, à la collaboration multi-écrans et plus encore. En offrant une expérience AI Life fluide aux consommateurs du monde entier, nous espérons rassembler le monde et aider les gens à rester connectés».

Pour plus d’informations, veuillez consulter : http://consumer.huawei.com