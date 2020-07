Clôture de la saison sportive de SMILE Handball Academy by Heykel Megannem

Dans la magnifique enceinte du stade Chedly Zouiten, à partir de 18h30 , la SMILE Handball Academy by Heykel Megannem invitera, en ce mercredi 29 juillet, ses adhérents et leurs familles à participer à la cérémonie de fin d’année pour clore la saison sportive 2019/2020.

Rappelons que la SMILE Handball Academy, parrainée par Heykel Megannem, la légende vivante du handball tunisien, est soutenue officiellement, depuis 2018, par la marque de biscuits SMILE, bien connue des Tunisiens. L’académie est ouverte aux jeunes garçons et filles, âgé(e)s de 4 à 15 ans, dont la passion commune est le handball.

Non seulement ces jeunes acquièrent au sein de l’académie tout le savoir-faire pour devenir d’excellents handballeurs, mais également Heykel Megannem insiste pour leur inculquer toutes les valeurs sportives de mise dans une équipe, à savoir la discipline, la volonté, la passion et l’ambition que ces jeunes mettront également en pratique hors du terrain.

La saison 2019/2020, l’année de tous les challenges

Avec la pandémie de la Covid-19 qui sévit dans le monde entier depuis le début de l’année 2020, un véritable challenge s’est imposé pour la SMILE Handball Academy by Heykel Megannem qui a choisi la solution de la continuité et de l’adaptation, malgré les difficultés, et en respectant toutes les règles et précautions sanitaires qui s’imposent pour protéger ses membres et ses instructeurs. La saison a également vu la création d’une équipe civile et une augmentation du nombre des adhérents dans les sites d’El Manar et de la Goulette.

La saison 2020/2021 consolidera les acquis

Tout en conservant toutes les mesures de précaution sanitaire dès la rentrée, la SMILE Handball Academy by Heykel Megannem placera cette nouvelle saison à venir sous l’objectif de consolidation des acquis. Une plateforme digitale administrative interactive sera également créée pour fédérer tous les adhérents de l’Académie et l’ouverture de nouveaux sites d’entraînement, dans les régions du Cap Bon et du Sahel –où le handball est le sport numéro 1 – est également déjà planifiée.

Dès le 29 juillet, les inscriptions, pour la nouvelle saison, seront possibles via la page FB de la Smile Handball Academy by Heykel Megannem.