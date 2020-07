Tunisie : Les recommandations du ministère de la santé à l’occasion de l’Aid El Idha 2020

Le ministère de la santé a mis en garde contre le rejet des déchets liés à l’abattage des moutons de sacrifice d’une manière anarchique, qui sont à l’origine des odeurs nauséabondes et la prolifération des insectes et des animaux errants et constituent un danger pour la santé.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la célébration vendredi 31 juillet 2020, de la fête l’Aid El Idha, le ministère a appelé les citoyens à assurer la gestion des déchets en les mettant dans des sacs fermés et en respectant les horaires de ramassage par les services concernés.

Le ministère a insisté sur le respect des normes d’hygiène pour la conservation de la viande et l’utilisation des ustensiles propres et désinfectés.

Elle a rappelé l’importance du respect du protocole sanitaire lié à la prévention contre le covid-19 que ce soit au cours de l’achat des moutons de sacrifice, l’utilisation des moyens de transport ou les visites familiales, insistant sur la distanciation, le port de masques et le lavage des mains de manière permanente.