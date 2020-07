Temps ensoleillée et peu nuageux. Les températures seront supérieures que les moyennes saisonnières.

Les maximales oscilleront entre 32 et 37 degrés dans les régions côtières de l’Est et entre 37 et 41 degrés dans le reste des régions.

Vents faibles à modérés. Leur vitesse maximale atteindra les 40 km/h dans l’extrême nord-ouest.

Mer peu agitée à agitée dans la région de Serat.