Hichem Mechichi, le chef du gouvernement désigné, n’a aucun compte sur les réseaux sociaux, c’est ce qu’a affirmé, ce mercredi, le bureau de presse du chef du gouvernement désigné dans un communiqué, dont la copie est parvenue à l’agence TAP.

Le bureau de presse invite les médias à recueillir les informations auprès des canaux officiels, notamment le bureau de presse du chef du gouvernement désigné.

Mechichi a rencontré le président du Syndicat National des Journalistes Tunisiens, Néji Bghouri, le président de l’organisation “Conect” Tarek Cherif et l’ancien gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Taoufik Baccar. Hichem Mechichi a exprimé à Néji Bghouri son total et absolu soutien à la liberté de la presse entant que l’un des fondements de la démocratie en Tunisie.

Dans une déclaration à la presse, mercredi, à l’issue de son entretien avec Mechichi, le président du SNJT a indiqué que la rencontre s’est focalisée sur la vision du prochain gouvernement concernant les questions économiques, sociales et des droits humains, outre les préoccupations du secteur des médias.

Le chef du gouvernement désigné s’est montré ouvert aux organisations nationales et aux composantes de la société civile, a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement désigné a entamé mardi une série de réunions de concertation autour du prochain gouvernement. Mechichi s’est entretenu avec la présidente de l’Union nationale de la Femme Tunisienne, Radhia Jerbi, le président de l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche, Abdelmajid Ezzar, et le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Marouan Abbassi.

Tekiano avec TAP