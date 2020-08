Des cours de langue arabe en ligne sur la chaîne YouTube de l’Office des Tunisiens à l’Etranger

L’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE) a procédé à la production de séances vidéos de cours d’arabe en ligne destinés aux enfants tunisiens à l’étranger et ce, en collaboration avec le Ministère de l’Education et dans le cadre de la digitalisation de ses services et l’amélioration de ses activités en ligne.

Ces séances, assurées et animées par une pléiade de compétences en la matière, seront diffusées à partir de lundi, 03 août 2020, sur la chaine Youtube de l’OTE (Office des Tunisiens à l’étranger) et sur son site web ( www.ote.nat.tn ) ainsi que sur sa page facebook (Office des Tunisiens à l’étranger) afin de toucher le maximum de bénéficiaires et permettre aux enfants de suivre ces cours intéressants à distance.